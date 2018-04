Autonomia: Pd auspica intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Quando la partita è stata del governo, l’unico a giocarla è stato quello a guida Pd – sottolineano i parlamentari Dem – Ora, dopo il voto del 4 marzo, è corretto che siano le formazioni politiche vincitrici ad assumersi la responsabilità di proseguire il percorso. […]

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Quando la partita è stata del governo, l’unico a giocarla è stato quello a guida Pd – sottolineano i parlamentari Dem – Ora, dopo il voto del 4 marzo, è corretto che siano le formazioni politiche vincitrici ad assumersi la responsabilità di proseguire il percorso. Da parte nostra, pur dai banchi dell’opposizione, non mancheranno gli stimoli e l’appoggio al processo di riforma il cui obiettivo tuttavia non è alimentare un neo centralismo regionale, ma avvicinare e rendere più efficienti ed efficaci i servizi per i cittadini, le imprese e gli enti locali della nostra regione. Auspichiamo che questo percorso non venga interrotto come avvenne nel 2008 dal governo di centrodestra in cui uno dei ministri era proprio Luca Zaia”.

Hanno siglato il documento del Pd i parlamentari Roger De Menech, Alessia Rotta, Diego Zardini, Sara Moretto, Alessandro Zan, Gianni Dal Moro, Nicola Pellicani, Daniela Sbrollini, Andrea Ferrazzi e Vincenzo D’Arienzo.