Teatro: assessore Corazzari, da Mibact ‘bocciatura’ immotivata Stabile Veneto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Esprimo grande preoccupazione per il fatto che il declassamento possa mettere a rischio il lavoro di centinaia di maestranze – aggiunge l’assessore – Ma sono certo che, a fronte di questa scomposta decisione della Commissione che nulla ha a che fare con la cultura e con il teatro, la reputazione del nostro Teatro Stabile sia da reperire nei numeri che lo premiano e non nelle scelte amministrative romane”.

“Ho già chiesto una convocazione urgente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile per definire le azioni da intraprendere – conclude Corazzari – e mi auguro che la realtà dei fatti e dei numeri induca il futuro Governo a rivedere questa decisione”.