Editoria: solidarietà del Pd di Milano per Omnimilano

Milano, 28 mar. (AdnKronos) – “Piena solidarietà ai lavoratori e ai giornalisti delle agenzie di stampa Omnimilano e Omniroma, che da tempo soffrono le difficoltà di una situazione contrattuale difficile. Non posso che esprimere vicinanza, a nome di tutto il Pd Milano Metropolitana”. Lo scrive in una nota il segretario metropolitano del Pd di Milano, Pietro Bussolati, che auspica venga percorsa “ogni strada possibile, per giungere ad una soluzione immediata e giusta nei confronti di chi porta avanti un lavoro indispensabile. Una informazione corretta, libera e plurale, a servizio di tutti noi”.

Anche Bruno Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, esprime la sua solidarietà: “Come Partito democratico esprimiamo solidarietà ai giornalisti della testata Omnimilano che, assieme alle consorelle facenti capo a Ediroma, si trovano da troppo tempo in una situazione di crisi e precarietà, professionale e retributiva. L’invito è a non disperdere il lavoro e la professionalità dei giornalisti di Omnimilano che hanno sempre seguito con attenzione le vicende dell’istituzione regionale”.