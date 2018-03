Ambiente: Wwf, nuovo record per Earth Hour, coinvolti 188 Paesi (5)

(AdnKronos) – Ieri è anche arrivato il messaggio speciale del Presidente della Francia Emmanuel Macron per Earth Hour, “il tempo della negazione è passato da un pezzo, stiamo perdendo la nostra battaglia contro i cambiamenti climatici e il collasso della biodiversità”. Mentre l’ola di buio si […]

(AdnKronos) – Ieri è anche arrivato il messaggio speciale del Presidente della Francia Emmanuel Macron per Earth Hour, “il tempo della negazione è passato da un pezzo, stiamo perdendo la nostra battaglia contro i cambiamenti climatici e il collasso della biodiversità”. Mentre l’ola di buio si sta concludendo questa mattina nelle Isole Cook, ‘Oceano Pacifico, il WWF continuerà a responsabilizzare individui, comunità, imprese e governi ad agire concretamente per l’ambiente.

Nella sua video dichiarazione per Earth Hour, il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha ribadito la necessità che le persone lavorino insieme per costruire un futuro sostenibile per tutti. Quest’anno Earth Hour, per la prima volta, ha infatti visto la comunità globale comunicare attraverso connect2earth, la piattaforma, creata in collaborazione con il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e sostenuta dal Ministero federale tedesco dell’ambiente il sostegno dell’Iniziativa internazionale sul Clima: l’obiettivo è costruire una consapevolezza popolare sul valore della e della natura per le nostre vite, salute e benessere.

“La scienza è stata chiara: la perdita di natura rappresenta una crisi globale: la fauna selvatica è diminuita di quasi il 60% in poco più di 40 anni, il nostro pianeta è a un bivio: non possiamo avere un futuro prospero su un pianeta impoverito e degradato. Insieme, come comunità globale, possiamo cambiare le cose: le persone devono mobilitarsi e unirsi a governi e imprese per un’azione più incisiva sulla biodiversità e la natura: il momento di agire è ora”, ha dichiarato Marco Lambertini, direttore Generale del WWF Internazionale.