Olimpiadi: Boccia e Zoppas, con Mondiali di Sci sono un progetto Paese

Cortina, 23 mar. (AdnKronos) – “I Campionati del Mondo di sci e le Olimpiadi Invernali a Cortina d’Ampezzo non sono progetti territoriali, ma sono a livello di un progetto Paese che fa aprire l’Italia al mondo”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che in occasione della presentazione della rete di associazioni territoriali “Confindustria per la Montagna”, a Cortina d’Ampezzo. “Per attirare ricchezza – ha spiegato Boccia – si possono usare due strade. La prima è di attrarre turisti nel nostro paese e la seconda è vendere prodotti e servizi al mondo. Se abbiamo capito questo – ha concluso – abbiamo capito tutto”.

Sulla stessa linea il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas secondo cui: “Gli eventi sportivi come i campionati del mondo di sci e le olimpiadi invernali sono un’onda da cavalcare fino in fondo e, in particolare, per Cortina d’Ampezzo, un’occasione per aumentare la qualità dei servizi nel raffronto con territori confinanti che godono di statuti speciali”.

“Sono eventi – ha aggiunto – che ci aspettiamo siano sfruttati per rivitalizzare la situazione locale nelle fasi di preparazione, durante e dopo le manifestazioni per la qualità che il territorio eredita accrescendo così la propria attrattività”.