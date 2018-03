Lavoro: Donazzan incontra dipendenti Italiaonline, Regione Veneto con voi

Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Oggi l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei […]

Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Oggi l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei servizi internet per le piccole e medie imprese. E’ presente su quasi tutto il territorio nazionale e conta circa 1100 lavoratori. In Veneto è presente con una unica sede, a Treviso. L’azienda ha conclamato la situazione di crisi già nel 2016 con un possibile riduzione del personale di 400 lavoratori e manifestando l’esigenza di avviare quanto prima un piano di ristrutturazione.

“Ad oggi – hanno evidenziato i rappresentanti sindacali – il piano di rilancio aziendale sta vivendo una fase di stallo e appare destare particolare preoccupazione per il futuro occupazionale”.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dai lavoratori, l’assessore regionale ha assicurato il costante monitoraggio della Regione sugli sviluppi della vertenza, in sintonia con il Ministero dello Sviluppo economico, che è già stato investito della problematica. “L’obiettivo del nostro intervento – ha sottolineato l’assessore con i tecnici dell’Unità di crisi regionale – è affiancare il Mise nel suo ruolo istituzionale e raccogliere tutti gli elementi per fare chiarezza sul futuro dell’azienda e sulle sue prospettive di rilancio e, di conseguenza, sulla possibilità di salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro”.