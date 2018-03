Veneto: Anci, domani convegno su Protezione Civile a Casalserugo (Pd)

Padova, 22 mar. (AdnKronos) – Domani alle ore 10 nella sala del consigliare del Comune di Casalserugo, in provincia di Padova, si terrà un convegno sulla Protezione Civile, in particolare sul nuovo quadro normativo ed i cambiamenti in atto. Saranno presenti all’incontro presidente Maria Rosa Pavanello […]

Padova, 22 mar. (AdnKronos) – Domani alle ore 10 nella sala del consigliare del Comune di Casalserugo, in provincia di Padova, si terrà un convegno sulla Protezione Civile, in particolare sul nuovo quadro normativo ed i cambiamenti in atto. Saranno presenti all’incontro presidente Maria Rosa Pavanello e la vicepresidente Elisa Venturini, che illustreranno le novità della nuova legge e le istanze portate avanti dall’Anci Veneto negli ultimi anni.

“Questo convegno è un momento importante per sottolineare l’importanza della Protezione Civile e delineare gli elementi chiave del nuovo quadro normativo – spiega Elisa Venturini, sindaca del comune Casalserugo e vicepresidente di Anci Veneto -. Per i Comuni la Protezione Civile infatti ha un ruolo fondamentale, in particolare, nell’affrontare le emergenze come testimonia l’esperienza del mio Comune. Negli ultimi anni è cambiato il quadro normativo di riferimento ovvero criteri, procedure e protocolli organizzativi del nostro sistema di Protezione Civile con l’obiettivo di garantire il massimo dell’efficienza e della tempestività. Questa giornata di lavori è anche un importante momento formativo per gli amministratori ed i tecnici delle amministrazioni comunali”.

Dopo l’apertura dei lavori di Pavanello e Venturini seguiranno gli interventi di Luca Soppelsa della Regione Veneto farà il punto sulla normativa regionale e nazionale, Antonio Ragonesi sul ruolo di Anci nel formulare il Decreto definitivo, Davide Perazzoli sulla nuova organizzazione della stessa Protezione Civile e Maria Cristina Gazzin sulla partecipazione del volontariato alle attività.