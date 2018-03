Anas: in Lombardia e Campania 3 progetti approvati dal Cipe per 493 mln

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – E’ di circa 493 milioni di euro il valore complessivo dei tre progetti Anas (gruppo Fs Italiane) approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si tratta di tre opere importanti e strategiche per il territorio, due nella regione Lombardia tra […]

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – E’ di circa 493 milioni di euro il valore complessivo dei tre progetti Anas (gruppo Fs Italiane) approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si tratta di tre opere importanti e strategiche per il territorio, due nella regione Lombardia tra le province di Sondrio e Varese e una in Campania tra le province di Avellino e Salerno.

In Lombardia, si legge in una nota dell’Anas, è stato approvato il progetto per l’Accessibilità Malpensa che prevede quello definitivo dei lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara, ossia la strada statale 341 “Gallaratese” nel tratto compreso tra l’autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la statale 527 nel comune di Vanzaghello, in provincia di Varese. Si tratta del 1° stralcio funzionale dal Km 6,500 (svincolo S.S. 336 Nord) al Km 8,844 (Svincolo Autostrada A8).

L’intervento riguarda un tratto lungo circa 2,34 km, ha una sezione stradale di categoria B “strada extraurbana principale” e prevede una spesa complessiva pari a 118 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Mutuo Malpensa per 93 milioni e per 25,398 milioni di euro dalle risorse della Legge 31/2008, a carico della Regione Lombardia, della Citta Metropolitana e del Comune di Milano.