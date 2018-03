Maire Tecnimont: per fondatore Di Amato laurea ad honorem in Ingegneria Chimica

Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Fabrizio Di Amato, fondatore, presidente e azionista di riferimento di Maire Tecnimont è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano. Di Amato, che è laureato in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, per l’occasione […]

Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Fabrizio Di Amato, fondatore, presidente e azionista di riferimento di Maire Tecnimont è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano. Di Amato, che è laureato in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, per l’occasione ha tenuto una Lectio dal titolo ‘La costruzione del gruppo industriale Maire Tecnimont: l’ingegneria chimica Made in Italy proiettata nel nuovo scenario energetico’.

“Il prestigioso riconoscimento del Politecnico, di cui sono molto onorato, corona un percorso di crescita personale e professionale iniziato decenni fa, con la fondazione del Gruppo Maire Tecnimont”, ha detto Di Amato. “Il traguardo di oggi è un nuovo, straordinario stimolo per continuare a sviluppare l’ingegneria e l’industria chimica italiana riconosciuta nel mondo e proiettarla verso le nuove sfide energetiche, puntando sui nuovi talenti e continuando a lavorare in stretta alleanza con l’università”.