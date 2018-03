Trasporto aereo: EasyJet, obiettivo 20% donne pilota entro 2020

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Il sogno di diventare pilota si manifesta tra le ragazze molto più tardi rispetto ai ragazzi. Oltre la metà dei piloti uomini desiderava svolgere questa professione fin dall’età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti di genere femminile non ha preso in considerazione […]

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Il sogno di diventare pilota si manifesta tra le ragazze molto più tardi rispetto ai ragazzi. Oltre la metà dei piloti uomini desiderava svolgere questa professione fin dall’età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti di genere femminile non ha preso in considerazione questa carriera fin dopo i 16 anni . E’ quanto emerge da un sondaggio commissionato da EasyJet che come parte del suo piano che mira a far sì che entro il 2020 il 20% dei nuovi piloti sia costituito da donne

Secondo i risultati della ricerca oltre la metà dei piloti uomini (55%), infatti, hanno iniziato a manifestare un interesse per questo mondo e per la carriera da pilota fin dall’età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti donna più in là nel tempo, circa verso i 16 anni. Non solo, oltre un quinto (22%) dei piloti di genere maschile sapeva quale carriera avrebbe intrapreso già all’età di 5 anni. La ricerca è stata condotta su 556 piloti, di cui 59 di sesso femminile, di differenti età ed esperienze, come parte del programma Amy Johnson Flying Initiative.

Questi dati sono particolarmente rilevanti nel contesto del lavoro di sensibilizzazione che easyJet sta portando avanti, volto a incoraggiare un sempre maggiore numero di donne a intraprendere la carriera di pilota. La ricerca ha inoltre rivelato che le figure di riferimento che hanno segnato l’infanzia, che siano essi membri della famiglia o piloti incontrati in volo per le vacanze, hanno un ruolo decisivo nell’ispirare i giovani a considerare la carriera di pilota; tutti i piloti intervistati, uomini e donne, concordano sull’importanza del ruolo degli insegnanti a scuola e delle figure di riferimento che hanno contribuito a sensibilizzare e diffondere le opportunità della carriera di pilota.