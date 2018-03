Industria 4.0: dal Salone del leasing l’invito al governo, continuità/Adnkronos

Milano, 20 mar. (AdnKronos) – “Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra”. E’ questa l’idea da cui trae origine Lease 2018, il primo Salone del leasing e del noleggio, protagonista oggi e domani a Milano. “Il successo di adesione che sembra riscuotere […]

Milano, 20 mar. (AdnKronos) – “Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra”. E’ questa l’idea da cui trae origine Lease 2018, il primo Salone del leasing e del noleggio, protagonista oggi e domani a Milano. “Il successo di adesione che sembra riscuotere è per noi una fonte di grande soddisfazione”, spiega Enrico Duranti, presidente Assilea al termine della prima giornata di lavori. Dopo un 2017 positivo, il primo bimestre del 2018 fa ben sperare.

Lo stipulato leasing del 2017 ha superato i 26,6 miliardi di euro, con una crescita del 12,9% rispetto al 2016; positiva la dinamica del numero dei contratti +10,1%. Nei primi due mesi del 2018 il leasing cresce del +9,9% in numero e del +12,7% in valore, i nuovi contratti raggiungono circa 130mila stipule per un valore complessivo di 4,6 miliardi. Nel bimestre gennaio-febbraio il leasing Strumentale mette a segno +17,5% nel numero e +22,2% in valore, trainato dal leasing finanziario (+30% in valore), che rappresenta oltre l’80% del totale del comparto.

Dinamica positiva anche per il comparto Automotive – autovetture, veicoli commerciali e industriali – con +7,5% di immatricolazioni e +9,5% in valore. Riprende a crescere l’Immobiliare (+16,2% in valore), in particolare grazie alla ripresa del sotto-comparto ‘costruito’ (+28,7% in valore). Il 22,4% del leasing finanziario strumentale del 2017, poco meno di 7,4 miliardi di euro in totale, è stato relativo proprio agli investimenti 4.0. Le imprese con investimenti 4.0 in leasing sono concentrate in Lombardia, per il 37%, seguita da Veneto (20,4%) ed Emilia Romagna (13,7%). In termini di settori, il primo è quello dei lavori di meccanica in generale (19,3%).