Banche: Bem, gap Italia in e-banking, uso al 31% contro 52% Ue (2)

(AdnKronos) – Se esiste un forte divario tra Italia e tutti i principali paesi europei, il Mezzogiorno si trova in una situazione ancor più svantaggiata. Nella classifica delle prime 5 regioni per utilizzo dei servizi e-banking si attestano Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Mentre nella classifica delle ultime 5 regioni si trovano Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.

«Dal Rapporto e-banking 2018 emerge una relazione inversa tra numero di sportelli bancari e diffusione dell’e-banking nei diversi paesi europei – commenta Carlo Milani, direttore di BEM Research – A una maggiore penetrazione dei servizi di internet banking corrisponde una più ampia contrazione nel numero di sportelli bancari. Con l’intensificarsi dell’utilizzo dell’e-banking in paesi in cui attualmente ha una scarsa penetrazione, come è appunto il caso dell’Italia, ci si può quindi attendere un’accelerazione nel processo di chiusura degli sportelli bancari».