Sicilia: Partigiani dem, Dipasquale difende Sgarbi? Torni nel centrodestra

Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Se Di Pasquale pensa che Sgarbi sia il miglior assessore della Giunta Musumeci forse farebbe bene a seguirlo a Roma, magari tornando nel centrodestra al quale, evidentemente, è rimasto legato”. Lo dice Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Dem, dopo le parole di apprezzamento al critico d’arte pronunciate oggi dal parlamentare democratico Nello Dipasquale, per il quale Sgarbi, che oggi ha confermato il suo addio all’Esecutivo regionale è “una risorsa insostituibile” per l’Isola.

“Nonostante l’evidente sintonia nei modi e nei toni tra Sgarbi e Dipasquale, lo stesso che gridava in piazza che il Pd gli faceva schifo – prosegue Ferrante -, rimaniamo basiti dalla difesa d’ufficio di un nostro parlamentare nei confronti di chi ha saputo solo tentare di portare opere fuori dalla Sicilia e farsi riprendere in pose che offendono il decoro delle nostre istituzioni. Ci aspettiamo una presa di posizione da parte del capogruppo nei confronti di Dipasquale a tutela dell’immagine del Pd, che di tutto ha bisogno in questo momento fuorché di uscite come questa che confermano la volontà, da parte di un’area del nostro partito – conclude -, di fare da stampella alla parte peggiori del centrodestra siciliano”.