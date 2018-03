Lega: Salvini, non sono buon cattolico ma Italia ha radici cristiane

Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Un ragazzo mi ha fatto un bel regalo, un Rosario. Sono l’ultimo dei buoni cattolici, l’ultimo che può dare lezioni di morale: sono divorziato, vado a Messa due volte all’anno, lungi da me spiegare come si sta al mondo da buoni cattolici. Però il nostro è un Paese […]

Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Un ragazzo mi ha fatto un bel regalo, un Rosario. Sono l’ultimo dei buoni cattolici, l’ultimo che può dare lezioni di morale: sono divorziato, vado a Messa due volte all’anno, lungi da me spiegare come si sta al mondo da buoni cattolici. Però il nostro è un Paese che ha radici cristiane e guai a chi si vergogna e a chi cancella queste radici cristiane”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria.