Ict: al via a Milano la Microsoft Digital Week (2)

(AdnKronos) – Durante la conferenza inaugurale della Microsoft Digital Week, è intervenuto anche Andrea Sianesi, dean del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, annunciando insieme a Microsoft un innovativo progetto di intelligenza artificiale al servizio della formazione a livello internazionale: una piattaforma di continuous learning suggerirà come colmare il proprio skill gap alla Community Mip e a chiunque altro interessato a temi di business management, e in futuro aiuterà le aziende a reclutare i profili ideali.

È stato inoltre lanciato il nuovo progetto MyClinic di Europ Assistance, che integra i servizi cognitivi e l’Artificial Intelligence di Microsoft a supporto di percorsi di prevenzione e consulenza medica.

Nel corso dell’evento si sono confrontati anche altri rappresentanti del mondo accademico e dell’innovazione quali Carlo Ratti, professore al Massachusetts Institute of Technology e direttore del Senseable City Lab, Maurits Tichelman, vice president del Sales and Marketing Group di Intel Corporation, e Carlo Barlocco, presidente di Samsung Electronics Italia, condividendo la propria vision sul potenziale del digitale e in particolare dell’Artificial Intelligence a supporto di una società più moderna e di un sistema economico più competitivo.