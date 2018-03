Elezioni: Palazzotto (LeU), punto di partenza, ora riflessione per costruire forza sinistra

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Occorre riconoscere la sconfitta e aprire una riflessione seria per capire gli errori fatti e riprendere il cammino per la costruzione di una forza di sinistra in grado di interpretare quel malessere sociale a cui il M5s ha saputo dare una rappresentanza”. Così Erasmo […]

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Occorre riconoscere la sconfitta e aprire una riflessione seria per capire gli errori fatti e riprendere il cammino per la costruzione di una forza di sinistra in grado di interpretare quel malessere sociale a cui il M5s ha saputo dare una rappresentanza”. Così Erasmo Palazzotto, candidato di LeU a Palermo risultato eletto, commenta con l’Adnkronos i risultati del voto delle Politiche che hanno visto il movimento guidato dal presidente del Senato, Piero Grasso, attestarsi a livello nazionale poco sopra il 3 per cento. Un risultato, ammette adesso il parlamentare uscente e riconfermato, “insoddisfacente”, ma che rappresenta “un punto di partenza”. “Indietro non si torna – dice Palazzotto – e la piccola pattuglia di deputati eletti, 14 alla Camera e 6-7 al Senato, è una rappresentanza che mettiamo a disposizione del Paese”.

“Rispetto al disastro generale – prosegue – a Palermo il partito ha retto, segno del lavoro svolto nel capoluogo siciliano in questi anni”. Quello al M5s, che in Sicilia incassa un successo senza precedenti, non è per Palazzotto “un voto di protesta”. “Sarebbe una lettura semplicistica – dice -. Al contrario è un voto consapevole, interpreta la rabbia sociale, dà una risposta a mio avviso sbagliata a domande legittime che arrivano dalla società civile. Non affronta la questione delle diseguaglianze sociali e resta ambiguo sul fronte dei migranti”. A preoccupare di più il deputato di LeU è invece l’affermazione della Lega anche al Sud e in Sicilia. “Mi preoccupa che un partito che predica odio e violenza riesca ad attecchire in una terra non avvezza a queste forme di populismo. Mi preoccupa che la Sicilia dimentichi le responsabilità della Lega nel disastro in cui si trova l’Isola e gli insulti di Salvini. Noi siamo pronti a un’opposizione durissima a un governo che abbia al centro la Lega e allo stesso modo siamo disponibili a un confronto con il M5s”.