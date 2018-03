Elezioni: Giorgetti, Fi anello di congiunzione tra Lega e resto del Paese

Venezia, 5 mar. (AdnKronos) – “Per arginare i partiti della protesta fine a sé stessa, e quindi per arginare il Movimento 5 Stelle, serve un centrodestra forte, coeso e capace. I risultati elettorali dicono proprio questo: la coalizione formata da Forza Italia e Lega nel Veneto è al lavoro da […]

Venezia, 5 mar. (AdnKronos) – “Per arginare i partiti della protesta fine a sé stessa, e quindi per arginare il Movimento 5 Stelle, serve un centrodestra forte, coeso e capace. I risultati elettorali dicono proprio questo: la coalizione formata da Forza Italia e Lega nel Veneto è al lavoro da oltre 20 anni, è compatta ed è una dimostrazione che il buon governo dà buoni frutti, e che la protesta fine a sé stessa è un concetto che nel Veneto non passa come in altre parti d’Italia”. Lo afferma Massimo Giorgetti, Presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto sull’esito elettorale.

“Da veronese, c’è un dato locale che è interessante rimarcare: la provincia di Verona si conferma risorsa fondamentale per il partito a livello regionale, come d’altronde anche ai tempi del Pdl”, aggiunge Giorgetti.