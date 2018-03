Elezioni: Berlusconi, penso che Salvini potrebbe accettare comunque Tajani

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Credo che la figura di Antonio Tajani sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua […]

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Credo che la figura di Antonio Tajani sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a porta’.