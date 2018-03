Aferpi: Bentivogli, con cessione a Jindal si apre nuova fase

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Con la firma quest’oggi, presso il ministero dello Sviluppo Economico, si chiude una fase importante della vertenza Ex-Lucchini di Piombino, ora Aferpi. La società che controlla le acciaierie della città toscana passa dall’algerina Cevital al gruppo siderurgico indiano […]

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Con la firma quest’oggi, presso il ministero dello Sviluppo Economico, si chiude una fase importante della vertenza Ex-Lucchini di Piombino, ora Aferpi. La società che controlla le acciaierie della città toscana passa dall’algerina Cevital al gruppo siderurgico indiano Jsw Steel, che fa capo alla famiglia Jindal, per circa 75 milioni di euro”. Ad affermarlo in una nota è il leader della Fim-Cisl, Marco Bentivogli commentano l’accordo preliminare firmato oggi al ministero dello Sviluppo economico.

Cevital, che aveva rilevato il polo siderurgico toscano, rileva il sindacalista, “si è dimostrata nei mesi scorsi incapace di adempiere agli obblighi contrattuali previsti dalla cessione commissariale. Solo grazie all’intervento del Mise, che ha inviato al collegio sindacale di Aferpi una diffida, è stato possibile accelerare i tempi per il passaggio di mano dell’attività siderurgica a una nuova proprietà”.