Sicilia: Crocetta, su inchiesta Ircac tremano in molti

Palermo, 28 feb. (AdnKronos) – “In molti tremano sull’inchiesta Ircac, grazie Sami”. Così, sui social l’ex Governatore Rosario Crocetta. “Quando nominammo Sami Abdallahali, ricordo persino i titoli dei giornali, in tanti mi attaccarono: “Crocetta ed il suo cerchio magico”, “un tunisino in una società siciliana, non mancavano siciliani”, “non ha i titoli” – denuncia Crocetta -La verità è che il dottor Sami, non solo è cittadino italiano da oltre 20 anni, che è sposato con una palermitana, che ha due figlie che non conoscono neppure l’arabo, studiando e vivendo a Palermo, ma che era stato nominato amministratore all’Ircac, per distruggere il ‘cerchio magico’ del malaffare, protetto da certa politica siciliana, ed avviare una seria politica a favore delle imprese dell’isola”.

E ancora: “Il dottor Sami c’è stato poco, poiché il nuovo governo lo ha revocato. Ma i risultati della sua azione di moralizzazione stanno venendo alla luce ed in molti cominciano a tremare. Grazie Sami, ti sei comportato da vero siciliano”.