Maltempo: Autovie Venete, pronti ad emergenza neve

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – Neve in arrivo domani, sia in Friuli Venezia Giulia sia in Veneto a partire dalla tarda mattinata, secondo le ultime previsioni. Autovie Venete è pronta e organizzata per mantenere la rete autostradale percorribile, anche se il consiglio è di rinviare gli spostamenti […]

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – Neve in arrivo domani, sia in Friuli Venezia Giulia sia in Veneto a partire dalla tarda mattinata, secondo le ultime previsioni. Autovie Venete è pronta e organizzata per mantenere la rete autostradale percorribile, anche se il consiglio è di rinviare gli spostamenti in auto se non è proprio indispensabile. Oltre 50 le persone in servizio, domani, dislocate in più squadre per gestire i trattamenti dell’asfalto e la pulizia del manto stradale.

I mezzi sono dislocati in appositi punti neve ( a Cessalto, Portogruaro, Godega, Porcia, Palmanova, Latisana, Venezia ESt, Villesse, Lisert e Udine) e comprendono 15 spargisale (per evitare la formazione del ghiaccio), 15 innaffiatrici (per sciogliere la neve) e 70 lame. 15 i silos con cloruro di sodio e cloruro di calcio, 3 le cisterne e 39 le vasche per la preparazione della soluzione. Lungo tutta la rete, inoltre, sono attive 11 centraline meteo e un network di sonde nell’asfalto che, non appena la temperatura scende al di sotto dei parametri normali, fanno scattare un alert. Grazie a un software apposito vengono attivate le squadre di operatori con i mezzi. Fin da questa sera, a Palmanova, inizieranno le operazioni di preparazione delle soluzioni e di carico dei silos da cui si approvigioneranno poi i camion.