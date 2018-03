Autonomia: Confindustria Veneto, è un ottimo inizio

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – “In relazione al pre-accordo sull’Autonomia firmato oggi a Palazzo Chigi dal Presidente Luca Zaia, va riconosciuto che, alla fine di questo primo step del percorso, il Veneto guadagna competenze che inizialmente non aveva e un positivo riscontro sul fronte risorse. […]

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – “In relazione al pre-accordo sull’Autonomia firmato oggi a Palazzo Chigi dal Presidente Luca Zaia, va riconosciuto che, alla fine di questo primo step del percorso, il Veneto guadagna competenze che inizialmente non aveva e un positivo riscontro sul fronte risorse. Direi che è un ottimo inizio, che risponde all’esito del referendum del 22 ottobre scorso”. A sottolinearlo è il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas

“Per quanto riguarda il sistema delle imprese, sono principalmente due gli aspetti che valutiamo positivamente. Il primo, e più importante, è l’istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione, fino ad oggi istituto prerogativo delle sole Regioni a Statuto speciale. La Commissione ha infatti poteri decisionali di portata legislativa e sarà in questa sede che si discuterà della parte di risorse da lasciare sul territorio. Il secondo riguarda la battaglia, vinta dalla Regione, sul fatto il maggior gettito dei tributi erariali maturati sul territorio regionale verrà misurata sui fabbisogno standard e non più sulla spesa storica”, spiega.

“Sullo specifico dei contenuti che si riferiscono alle 5 materie oggetto di autonomia rafforzata, al momento è ancora presto per esprimersi, in attesa delle ulteriori fasi della trattativa che dovrà entrare nel dettaglio dei termini. Certamente, da parte nostra, ha valore il riconoscimento di maggiori competenze alla Regione se avrà come risultato quella di creare vantaggi alle imprese come presupposto per produrre più economia e più occupazione per la crescita di tutto il territorio”, conclude.