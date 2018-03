A2A: acquisisce 5 impianti fotovoltaici in Italia

Milano, 28 feb. (AdnKronos) – A2A, tramite A2A Rinnovabili, ha acquisito cinque impianti fotovoltaici in Italia con una potenza installata complessiva di 15,7 Megawatt da un fondo gestito da Impax Limited. “Questa ulteriore acquisizione, che segue le due precedenti portate a termine nell’autunno […]

Milano, 28 feb. (AdnKronos) – A2A, tramite A2A Rinnovabili, ha acquisito cinque impianti fotovoltaici in Italia con una potenza installata complessiva di 15,7 Megawatt da un fondo gestito da Impax Limited. “Questa ulteriore acquisizione, che segue le due precedenti portate a termine nell’autunno dello scorso anno, porta il parco fotovoltaico di A2A a 39 impianti e ribadisce la nostra volontà di crescita nel settore delle rinnovabili”, ha commentato Valerio Camerano, amministratore delegato del gruppo.

Dei cinque impianti fotovoltaici acquisiti da A2A tre sono situati in Puglia, uno nel Lazio e uno in Emilia-Romagna. A questi, si aggiungono quelli presenti in Toscana, Marche, Piemonte e Trentino Alto Adige frutto delle precedenti operazioni del gruppo.