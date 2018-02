Elezioni: Bergamini, grave mio allontanamento da ospedale Massa

Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Ritengo molto grave il fatto che la direzione dell’ospedale di Massa mi abbia chiesto di allontanarmi dalla struttura, pochi minuti dopo che ero entrata per rendermi conto di persona di alcune carenze segnalatemi dai cittadini. La vicenda non finisce qui e avrà un seguito”. […]

Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Ritengo molto grave il fatto che la direzione dell’ospedale di Massa mi abbia chiesto di allontanarmi dalla struttura, pochi minuti dopo che ero entrata per rendermi conto di persona di alcune carenze segnalatemi dai cittadini. La vicenda non finisce qui e avrà un seguito”. Lo ha affermato Deborah Bergamini, candidata di Forza Italia e del centrodestra nel collegio uninominale di Massa alla Camera, incontrando i giornalisti all’esterno del nuovo ospedale di Massa, dove si era recata insieme a dei collaboratori per prendere nota di alcuni disservizi segnalati da utenti della struttura sanitaria.

“Non stavo facendo campagna elettorale dentro l’ospedale -ha aggiunto l’esponente azzurra- né tantomeno stavo distribuendo materiale politico: stavo semplicemente svolgendo la mia funzione di parlamentare che va sul territorio invitata dai cittadini. Queste sono le mie prerogative di deputata della Repubblica italiana ed è inaccettabile che la direzione dell’ospedale di Massa, accampando l’esistenza di una direttiva in tal senso della Regione Toscana, mi abbia impedito di svolgere il mio ruolo di membro del Parlamento italiano: segnalerò l’accaduto agli organismi competenti”.