Fondazioni: D’Incà (M5S), fusione Cassamarca- Cariverona dopo uscita dirigenti Treviso (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Personalmente anche nella prossima legislatura – conclude D’Incà – mi impegno, come parlamentare veneto del Movimento 5 Stelle, a portare avanti un lavoro per avere chiarezza sulla gestione delle Fondazioni bancarie in Veneto. Fondazioni nate per dare sostegno ai cittadini e fare opere di lungo periodo in modo tale che il proprio patrimonio rimanga stabile e che possa in qualche maniera portare sollievo al territorio veneto”.

“Queste cose non sono state fatte e oggi soffriamo l’incredibile dispersione di risorse economiche e di possibili volani, come appunto erano state previste le fondazioni bancarie per il territorio veneto. Abbiamo bisogno di portare nelle fondazioni persone capaci e competenti con comprovate esperienze internazionali nel settore delle fondazioni bancarie e del tutto slegate e distante dalla gestione pseudo politica e ‘familiaristica’, come ha avuto Cassamarca negli ultimi trent’anni”.