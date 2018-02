Intesa Spaolo: torna il ‘Panini Tour Up! 2018’, giochi e premi per piccoli e grandi (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento – ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo – E’ […]

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento – ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo – E’ un piacere vedere i più piccoli uscire dalle nostre filiali con il pacco delle figurine in mano, accompagnati da genitori altrettanto emozionati. Questo è il punto di partenza per costruire con loro un dialogo duraturo e una nuova cultura del risparmio”.

La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Sul fronte delle figurine sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano.