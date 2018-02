Roma: Zingaretti a Calenda, a disposizione per aiutare città

Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “A disposizione per aiutare Roma”. Così in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti riferendosi a quello del ministero dello Sviluppo economico, Carlo Calenda che poco prima aveva affermato in merito al Tavolo su Roma, che si è chiuso con il Campidoglio, […]

Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “A disposizione per aiutare Roma”. Così in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti riferendosi a quello del ministero dello Sviluppo economico, Carlo Calenda che poco prima aveva affermato in merito al Tavolo su Roma, che si è chiuso con il Campidoglio, di voler andare avanti con la Regione Lazio “rapidamente senza ulteriori perdite di tempo”.