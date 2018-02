Elezioni: Pd, weekend in Sicilia per Maria Elena Boschi

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: “Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per ascoltare, […]

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: “Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per ascoltare, per fare squadra. Avanti, insieme!”.

Si parte da Palermo domani, venerdì 16 febbraio. Alle 16.30, la Boschi parteciperà all’iniziativa ‘Un caffè con Maria Elena’ organizzata dalle associazioni Emily Palermo e ‘Quarto Tempo’ in via Bara all’Olivella. Alle 19 si recherà a Marsala (Trapani) per partecipare ad un incontro elettorale con i candidati del Pd. Sabato il sottosegretario sarà di nuovo nel capoluogo per partecipare, alle 10.30, alla manifestazione ‘Vota la squadra’ organizzata da Leoluca Orlando e Fabio Giambrone al Teatro S. Cecilia. Alle 19 tappa a Roccalumera (Messina) per partecipare ad un incontro elettorale del Pd e infine domenica si sposterà a Ragusa per una manifestazione elettorale, alle 10.30, al Centro Studi Rossitto.