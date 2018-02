Pd: dirigenti siciliani a Renzi, così disastro, no a partito-autobus per elezioni (2)

(AdnKronos) – “Delusione e rassegnazione”. Sono questi per i firmatari della lettera aperta i sentimenti che “stanno prendendo il sopravvento tra la nostra gente, mentre i cittadini non ci riconoscono e non si riconoscono più in un Partito che sta subendo una profonda mutazione genetica. È questa la […]

(AdnKronos) – “Delusione e rassegnazione”. Sono questi per i firmatari della lettera aperta i sentimenti che “stanno prendendo il sopravvento tra la nostra gente, mentre i cittadini non ci riconoscono e non si riconoscono più in un Partito che sta subendo una profonda mutazione genetica. È questa la realtà del Pd che registriamo in Sicilia e che sentiamo il dovere di rappresentarti per dirti che il Pd deve tornare ad essere un partito di sinistra, progressista, plurale, realmente democratico, partecipato, attivo e dinamico. Il Partito democratico è la nostra casa che abbiamo intenzione di ricostruire dalle macerie perché oggi così, caro Matteo, è un disastro”.