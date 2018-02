Autonomia: Ciambetti (Veneto), risorse su base costi standard e non su spesa storica

Venezia, 7 feb. (AdnKronos) – “Non vogliamo sabotare il confronto col governo e a pochi metri dal traguardo tirarci indietro: ma non possiamo di certo accettare proposte monche, limitate nelle materie devolute, e soprattutto, ma non solo, che non garantiscano risorse, mezzi e strumenti per assicurare […]

Venezia, 7 feb. (AdnKronos) – “Non vogliamo sabotare il confronto col governo e a pochi metri dal traguardo tirarci indietro: ma non possiamo di certo accettare proposte monche, limitate nelle materie devolute, e soprattutto, ma non solo, che non garantiscano risorse, mezzi e strumenti per assicurare il pieno svolgimento delle competenze che ci verranno riservate”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto precisa così all’Adnkronos la sua posizione sul preaccordo per l’autonomia liberato dal governo che ha suscitato “non poche perplessità – continua Ciambetti – e molti dubbi”.

“Personalmente concordo con Zaia e ho molta fiducia nel lavoro dei nostri tecnici che stanno limando la controproposta da mandare a Roma dopo l’offerta, per molti aspetti deludente, fatta dal governo. – spiega – Innanzitutto, non possiamo accettare l’applicazione del trasferimento di risorse sulla base del costo storico: sarebbe una presa in giro per il contribuente veneto. Ci sono dei timidi segnali nella proposta governativa relativamente al passaggio ai costi standard, ma da quanto ho capito sono troppo limitati e non garantiscono il salto di qualità di cui abbiamo bisogno e su cui si basa una vera autonomia”.

“Deve essere chiara anche un’altra cosa: siamo solo all’inizio del percorso autonomista e del confronto con Roma. Anche su questo il presidente Zaia ha pienamente ragione: il cammino dell’autonomia è ancora lungo e la fretta è una cattiva consigliera”, sottolinea.