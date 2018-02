Padova: carabinieri ricordano anniversario morte Codotto e Maronese

Padova, 5 feb. (AdnKronos) – Questa mattina, a Padova, lungo l’argine del canale Scaricatore, presso la stele che ricorda l’evento tragico in cui, 37 anni fa, l’Appuntato Enea Codotto e del Carabiniere. Luigi Maronese persero la vita per mano di alcuni terroristi, si è svolta una sentita […]

Padova, 5 feb. (AdnKronos) – Questa mattina, a Padova, lungo l’argine del canale Scaricatore, presso la stele che ricorda l’evento tragico in cui, 37 anni fa, l’Appuntato Enea Codotto e del Carabiniere. Luigi Maronese persero la vita per mano di alcuni terroristi, si è svolta una sentita cerimonia di commemorazione alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Gen. B. Giuseppe La Gala, del Sindaco di Padova Sergio Giordani, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, Col. Oreste Liporace, dei familiari dell’Appuntato Codotto e rappresentanze di militari in servizio ed in congedo.

Dopo la deposizione di una composizione floreale il trombettiere ha suonato “il silenzio “ per commemorare i due Carabinieri, entrambi insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Quindi, la delegazione si è spostata presso la Caserma “Codotto e Maronese”, a Padova in via Rismondo, dove il Primo Cappellano Militare, Don Corrado Tombolon ha celebrato la S. Messa nella Cappella della Caserma, dopo aver rievocato brevemente l’evento.

Momento particolarmente sentito è stata l’intitolazione della Sala Equipaggi del Radiomobile di Padova alle due Medaglie d’Oro, quando alcuni colleghi, pochi ancora in servizio ed altri in congedo, che hanno avuto la fortuna di conoscere Codotto e Maronese, hanno sottolineato la generosità d’animo, il coraggio con cui affrontavano il servizio quotidiano, senza mai risparmiarsi, in un momento storico particolare.