Incidente treno: tre giorni lutto cittadino a Pioltello

Milano, 25 gen. (AdnKronos) – A seguito dell’incidente ferroviario avvenuto oggi poco prima delle 7 nei pressi di Seggiano di Pioltello l’amministrazione comunale di Pioltello ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino.Questa mattina la Protezione civile del Comune si è resa disponibile con nove volontari e ha predisposto, insieme alla Polizia locale, un campo di accoglienza presso la palestra della scuola di via Molise, a Limito. Qui sono state accolte una trentina di persone meno gravi, che hanno ricevuto delle prime cure da parte della Croce Verde e sono state assistite, anche attraverso un sostegno psicologico di tre professionisti, richiesto dal Comune all’Asst.

Altre vittime, dopo un successivo triage, sono state indirizzate nei pronto soccorso della zona, per cure e controlli. Sul posto è giunto anche don Marco della parrocchia di Limito, che insieme ai parrocchiani ha organizzato una distribuzione di generi di primo conforto, come bevande calde, biscotti, cioccolato e torte.

La Polizia locale ha mobilitato sei equipaggi, che oltre prestare soccorso alla palestra di via Molise, hanno organizzato e gestito la viabilità cittadina, al fine per rendere più celeri l’arrivo dei mezzi di soccorso e il trasporto dei feriti negli ospedali di zona. Il lavoro di Polizia locale e Protezione civile di gestione dell’emergenza è terminato intorno alle 12, quando la viabilità cittadina è stata ristabilita e tutte le persone assistite nella palestra di via Molise sono tornate a casa o ricoverate. Al momento, tra le vittime dell’incidente, non risultano cittadini di Pioltello.